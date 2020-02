Gazzetta: “Il Napoli può farcela: Barça in crisi, fragile e con gli uomini contati. Messi rassegnato…”

Liquidata la pratica di Brescia, il Napoli cambia orizzonte. Martedì arriva il Barcellona di Leo Messi al San Paolo, una prima assoluta, con tutte le suggestioni e gli inevitabili richiami a Maradona che fanno da alone al Diez argentino. Ne parla l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport con un certo ottimismo.

“Ringhio lavora per riprendere quota con molta fatica, sul Barça sta per scatenarsi la tempesta perfetta. La situazione precipita, con dichiarazioni pubbliche di guerre interne con colpi bassi fino all’eruzione del “Barça-gate”. Il mondo blaugrana è abituato a farsi del male. Stavolta di più.

Il “Barça-gate” può funzionare come assist per il Napoli? Certo che sì, la squadra è in mezzo a un guado: fragile in difesa, fatica a segnare e ha gli uomini contati. Messi sembra rassegnato: dice che questo Barça non ha le qualità per vincere la Champions.

Okay, Gattuso pensa a un posto in Europa League, ma questo è il momento giusto per battere il Barcellona. Gli basterà saper soffrire bene, come contro la Juve al San Paolo o l’Inter in Coppa Italia. Grande con i grandi, adesso il Napoli può farcela”