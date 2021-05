Il Napoli della prossima stagione ripartirà da Piotr Zielinski. Come riporta la Gazzetta dello Sport il giocatore ha fatto un ulteriore salto di qualità in questa stagione, ha una clausola da 100 milioni ed il suo valore è di circa 60 milioni ma il Napoli e De Laurentiis non prenderanno in considerazione alcuna richiesta che arriverà in sede, il giocatore è incedibile.