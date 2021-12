Gazzetta – Il Napoli va ‘con i piedi di piombo’ su Koulibaly: un precedente porta ad evitare ogni rischio per gli azzurri

La diagnosi del Napoli ha avuto il responso che tutti speravano non accadesse. Kalidou Koulibaly ha riportato a Reggio Emilia una distrazione di secondo grado al bicipite femorale della gamba sinistra. Come riporta la Gazzetta dello Sport il giocatore ha già avuto problemi in passato quando nel Dicembre 2020 ebbe problemi ed al rientro a Febbraio ebbe una ricaduta al bicipite femorale. Il Napoli andrà cauto sulla sua situazione, gli azzurri attendono e solo tra un mese si potrà capire il suo futuro in un eventuale Coppa d’Africa con il Senegal.