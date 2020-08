Gazzetta – Insigne in dubbio con il Barcellona, Gattuso aspetterà fino alla fine

Il Napoli spera di avere a disposizione Lorenzo Insigne per la sfida contro il Barcellona. La diagnosi definitiva è stata: “lesione parcellare del tendine dell’adduttore lungo sinistro, con edema osseo. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: “Medici e fisioterapisti stanno lavorando ai muscoli di Lorenzo per provare a rimetterli in sesto per sabato sera. Ipotesi complicata, ma non impossibile, ecco perché anche il giocatore è convinto di potercela fare. Gattuso sta seguendo l’evoluzione dell’infortunio del suo giocatore più rappresentativo. Anche se non al 100 per cento, l’allenatore aspetterà fino in fondo pur di schierarlo”.