Gazzetta – Insigne, l’agente a casa Milan dopo l’offerta del Napoli per il rinnovo di 3 milioni: i dettagli

L’incontro tra l’agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, e la dirigenza del Milan è oggetto del discorso dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

La rosea parla solo di un forte indizio dopo la prima offerta per il rinnovo del contratto, in scadenza 2022, del club azzurro. De Laurentiis ha offerto 3 milioni più una serie di bonus per un contratto quinquennale che possa pareggiare l’offerta attuale, cosa che non convince affatto il capitano azzurro. Le parti si riaggiorneranno a fine stagione.