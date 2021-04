Gazzetta – Insigne trascinatore del Napoli: la Champions un fattore importante in chiave rinnovo

Lorenzo Insigne e la Sampdoria. Il match odierno rappresenta un importante spartiacque per il Napoli e per il rinnovo del capitano, al momento non così sicuro.

Come riporta la Gazzetta dello Sport gli azzurri sono trascinati dal suo capitano, in una delle sue migliori stagioni di sempre, e che gioca continuamente da circa due mesi. Il match di Genova è fondamentale per gli azzurri e lo stesso rinnovo di Insigne, di cui si è discusso negli ultimi giorni, passa dalla Qualificazione Champions del club azzurro.