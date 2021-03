Dopo anni in cui il suo talento andava a sprazzi finalmente Piotr Zielinski è esploso definitivamente e questa stagione ha trovato la quadra generale con risultati straordinari.

Tutto ciò non è passato inosservato e sottolinea la Gazzetta dello Sport che tutta Europa è sulle tracce del centrocampista polacco. Per De Laurentiis nonostante una valutazione di circa 60 milioni Piotr è incedibile e farà di tutto per non lasciarlo partire.