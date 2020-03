Gazzetta – Milik, il rinnovo è sempre più lontano: il Napoli vuole Belotti, la situazione

Per l’attacco molto ruota intorno alla trattativa per il rinnovo di Arek Milik, in scadenza 2021. Tra le parti c’è distanza su clausola e ingaggio e, se non dovesse esserci accordo, il polacco finirebbe inevitabilmente sul mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport a quel punto potrebbe non bastare Andrea Petagna e per questo l’idea Belotti. Non facile da praticare perché il presidente Cairo difficilmente si priverà del suo giocatore più importante e per questo proprio Petagna potrebbe diventare anche una proposta di scambio per il Torino. Per l’attaccante della Spal dunque non è da escludere un’operazione simile ad Inglese, ceduto al Parma con l’obbligo di riscatto senza aver mai giocato in maglia azzurra.