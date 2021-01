Gazzetta – Milik-Marsiglia, la palla passa al Napoli: alcune situazioni da sistemare con ADL prima della cessione, la situazione

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto sulla possibile cessione di Arek Milik al Marsiglia. Il polacco ha raggiunto l’accordo con il club francese sulla base di 3,5 milioni netti a stagione, ma l’affare non è ancora chiuso perchè tra il calciatore e il presidente De Laurentiis ci sono ancora molte situazioni da sistemare. “C’è un cauto ottimismo in tutte le parti in causa per arrivare presto a un accordo, ma la trattativa resta laboriosa. La formula offerta dall’OM è quella di un prestito con obbligo di riscatto tra 18 mesi per posticipare il pagamento. Servirà quindi una pace tra il Napoli e Milik per rinnovare il contratto del polacco prima dell’addio: condizione necessaria perché tutti i tasselli vadano al proprio posto, ma non scontata. Sono ancora aperte le due cause del Napoli verso l’attaccante per il presunto ammutinamento e per una violazione dei diritti d’immagine nel lancio del suo ristorante. Il club lo cita per un totale di un milione di euro e il percorso della giustizia, tra un rinvio e l’altro, rischia di essere ancora lungo. E’ una macchina che andrebbe fermata subito per trovare un’intesa che porti a una separazione meno burrascosa. Dentro o fuori, i prossimi giorni saranno quelli decisivi”.