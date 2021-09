Gazzetta – Napoli, ADL contrario all’ingaggio dello svincolato Mirante: il motivo

Gli stop di Meret e Ospina hanno generato apprensione in casa Napoli a tal punto da porre il problema di attingere dalla lista svincolati per ovviare al problema. Tra i nomi accostati agli azzurri c’è quello dell’ex Roma Antonio Mirante, il cui arrivo però avrebbe riscontrato parere contrario da parte del presidente De Laurentiis: “Ecco perché in queste frenetiche ore De Laurentiis con Giuntoli sta riflettendo sull’ipotesi di prendere un portiere svincolato e fra i disponibili c’è Antonio Mirante, che si è anche offerto“, scrive La Gazzetta dello Sport. “Ma il presidente − spiega la ‘rosea’ − non vorrebbe ingaggiare un giocatore in più solo per qualche giorno“.