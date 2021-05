Gazzetta – Napoli, dubbi sul rinnovo di Mertens: ingaggio insostenibile per il club azzurro

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione su Dries Mertens e sul suo ingaggio, considerato insostenibile dal club azzurro. I suoi 4,5 milioni sono eccessivi per un giocatore a 34 anni che non partirà più titolare come prima. Sarà, come quella di Insigne, una situazione da gestire anche se si tratta del bomber più prolifico della storia del Napoli. Di solito il belga è riuscito sempre a cavarsela con una chiacchiera a quattr’occhi con il patron azzurro, e chissà che non possa riuscirci anche stavolta