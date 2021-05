Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico ex Inter avrebbe accettato l’offerta del Napoli ed entro 48 ore potrebbe addirittura arrivare l’annuncio. De Laurentiis lo ha sempre tenuto in caldo fin da gennaio, e non avendo ricevuto altre offerte consone, il tecnico toscano ha accettato l’attesa. Per lui è pronto un biennale a 3 milioni di euro a stagione, e non è detto che il patron azzurro non possa definire l’accordo e annunciarlo entro i prossimi due giorni.