Gazzetta – Napoli, esiste un solo imperativo: cedere per poi acquistare. Le ultime

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sul mercato in entrata del Napoli in vista della prossima stagione. Secondo la rosea, oltre Basic a centrocampo, Giuntoli starebbe preparando un altro colpo in difesa per consolidare il reparto arretrato. L’idea riguarda Marcos Senesi, difensore centrale del Feyenoord. Il club azzurro è da più di anno che è sulle tracce dell’argentino, e chissà che quest’anno non sia la volta buona per prelevarlo e portarlo all’ombra del Vesuvio.

Per quanto riguarda il centrocampo, l’idea Throsby è ancora in piedi anche se l’arrivo di Basic precluderebbe quello del mediano norvegese. In ogni caso il patron azzurro è stato chiaro, prima di intervenire sul mercato bisognerà cedere.