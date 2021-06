Nonostante il contratto in scadenza nel 2023 e la mancata volontà di rinnovare Fabian Ruiz è destinato a restare al Napoli.

Come riporta la Gazzetta dello Sport il centrocampista spagnolo viene valutato 65 milioni di euro, troppi per le big spagnole com Atletico Madrid, Real e Barcellona non affatto intenzionate ad investire questa cifra.