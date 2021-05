L’addio di Gennaro Gattuso al Napoli è da tempo considerato quasi certo, ma nell’edizione odierna la Gazzetta dello Sport apre ad un clamoroso ribaltamento.

Come sottolinea la rosea dopo i tanti nomi fatti in questi mesi non è da escludere totalmente che in caso di Champions League Napoli e Gattuso possano guardarsi in faccia e decidere clamorosamente di Continuare insieme. Difficile ma non impossibile.