Gazzetta – Napoli, Giuntoli esclude la quarantena: dopo l’esito dei tamponi si deciderà il da farsi

Sono ore di apprensione in casa Napoli dopo la notizia dei 14 positivi in casa Genoa. Descrive il momento La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna: “Tutti i tesserati dovranno sottoporsi al tampone per capire se i positivi del Genoa abbiano potuto infettare qualcuno di loro nel corso della partita disputata al San Paolo. Lo stesso Gattuso, per esempio, ha raggiunto gli spogliatoio abbracciato a Behrami.

Il Napoli dovrà attendere almeno 24 ore i risultati dei test che verranno fatti oggi pomeriggio. Giuntoli ha escluso che per la squadra e lo staff tecnico possa scattare la quarantena che, in questo caso, non è prevista dal protocollo. Soltanto dopo l’esito dei tamponi si deciderà il da farsi”.