Gazzetta – Napoli, Giuntoli sulle tracce di Grillitsch: pronta l’offerta per l’austriaco

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, dopo i limiti intravisti nella passata stagione nella zona mediana del campo e con l’addio di Bakayoko, il Napoli è alla ricerca di un rinforzo adeguato a centrocampo. Tanti sono stati i nomi sondati ma in cima alla lista dei desideri di Giuntoli adesso pare esserci Florian Grillitsch.

Il giocatore di nazionalità austriaca, ha un contratto in scadenza a giugno prossimo, con l’Hoffenheim che chiede un cifra tra 15 e i 18 milioni di euro per la assicurarsi le sue prestazioni. Un cifra ritenuta troppo cospicua da parte del club azzurro, che vorrebbe acquistarlo per una cifra non superiore agli 8 milioni di euro.