Gazzetta – Napoli, Insigne rinato grazie alla cura Gattuso: novità anche sul rinnovo

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport elogia il capitano azzurro e si sofferma sul suo cambiamento radicale avvenuto grazie alla cura Gattuso. La rosea sul magico momento di Lorenzo scrive:

“Tra lui e Ancelotti il feeling non era mai scoppiato, spesso veniva sostituito e non ritenuto indispensabile. Oggi invece si sente al centro del progetto e dopo aver conquistato la numero 10 con la Nazionale ha tenuto a ricordare: “Non ho mai avuto un buon rapporto con la piazza di Napoli.” Quell’amarezza Gattuso l’ha voluta tramutare in orgoglio, ricordando al giocatore che una squadra non può permettersi un capitano che non sorride. Rino è stato capace di far sentire importante Lorenzo, che ha imparato a essere più sereno. Oggi per esempio non parla più di rinnovo (il contratto scade nel 2022) perché si sente sicuro della sua forza e attende senza stress che la società ne voglia discutere.”