Gazzetta – Napoli, Koulibaly non vuole andar via: ecco la situazione

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sul futuro di Kalidou Koulibaly in maglia azzurra. Secondo la rosea, il difensore senegalese e il Napoli sono ormai a un bivio. Da una parte il club azzurro vorrebbe dare un taglio agli stipendi, dall’altra Kalidou vorrebbe restare. Il suo stipendio è il più pagato, con 11 milioni lordi a libro paga, ma quel contratto lui e il suo agente lo hanno firmato e pare che abbiano intenzione di rispettarlo almeno fino alla sua scadenza nel 2023. Il giocatore è legato alla città di Napoli, lì sono nati i due suoi figli, e nel caso non dovesse arrivare un’offerta importante potrebbe pensare proprio il giocatore di discutere con il patron azzurro per rimanere a vita in maglia azzurra. L’idea sarebbe quella di spalmarsi l’ingaggio in un contratto più lungo.