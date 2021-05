Gazzetta – Napoli, Koulibaly pronto a un’esperienza in Premier: individuato già il sostituto

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il difensore azzurro Kalidou Koulibaly sarebbe pronto a fare una nuova esperienza in Premier League. Al momento due sono i club sulle tracce del senegalese: Manchester City e Liverpool. Il giocatore ha sempre espresso la sua felicità sulla permanenza nella città partenopea, ma se stavolta dovesse spingere per una cessione ADL potrebbe accontentarlo. Per il patron azzurro significherebbe un abbattimento dei costi sugli stipendi significativo, andando ad alleggerire il tetto ingaggi di 12 milioni lordi. Giuntoli infatti è già al lavoro alla ricerca del suo sostituto, e pare sia stato individuato in Francisco Montero. Il giovane centrale dell’Atletico Madrid, in prestito al Besiktas, piace molto al club azzurro e il suo agente, Alijandro Camano ha confermato i contatti con il Napoli.