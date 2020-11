Gazzetta – Napoli, l’infortunio di Osimhen cambia i piani di Gattuso per il Milan: i dettagli

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spiega come il Napoli potrebbe cambiare il proprio assetto per la sfida con il Milan, dato l’infortunio di Osimhen e la sua più che probabile assenza per il match: “Gattuso vuole capire bene le condizioni dell’attaccante prima di pensare alle alternative tattiche. Possibile un ritorno al 4-3-3 con il tridente d’attacco formato da Lozano (o Politano ) ,Insigne e Mertens. Con la carta Petagna da sfruttare a gara in corso. Per l’opzione del 4-2-3-1 bisogna prima valutare le condizioni di qualche giocatore a centrocampo, visto che schierare Mertens dietro Petagna porterebbe a non avere soluzioni in attacco a gara in corso. Ma siccome Gattuso è un tecnico concreto che sa adattarsi alle situazioni, aspettiamoci un Napoli cangiante nell’atteggiamento con la consapevolezza che il tecnico sarà in grado di sfruttare al meglio i giocatori che ha disposizione.”