Dries Mertens ha il contratto in scadenza a giugno ed il suo futuro è tutto da definire. Ha passato l’ultimo anno alle prese con vari infortuni, ma il giocatore vuole ancora restare in azzurro.

Come riporta la Gazzetta dello Sport il Napoli ha l’opzione per un altro anno di contratto ed in queste settimane le parti si sono lanciate messaggi con il club azzurro che accetterebbe di rinnovare per un’altra stagione con ingaggio dimezzato (da 4 milioni a 2) ma con vari bonus in aggiunta.