Gazzetta – Napoli-Milan, bocciato il 4-2-3-1 : l’assenza di Osimhen non giustifica la prova opaca

Nella sfida di ieri al San Paolo tra Napoli e Milan, al di là dei meriti di Ibrahimovic, nei momenti cruciali della gara la squadra partenopea ha sofferto molto come racconta la Gazzetta dello Sport:

“Il 4-2-3-1 non è apparso funzionale con gli attaccanti che non accorciavano sul centrocampo. L’assenza dell’attaccante nigeriano, Victor Osimhen, non può da sola giustificare la prestazione opaca da parte della squadra, dove solo Dries Mertens è apparso all’altezza mentre il capitano, Lorenzo Insigne, non ha inventato nulla rispetto a come ci aveva abituato nelle ultime uscite con la Nazionale. Gattuso non cerca alibi, ma piuttosto ne fa mea culpa pur non digerendo la prestazione di alcuni suoi giocatori, senza fare nomi.”