Gazzetta – Napoli, nervi tesi tra gli azzurri: anche ADL contrariato dopo il pareggio. Il retroscena

Dopo l’ennesima gara stagionale in cui il Napoli lascia punti alle sue spalle, causa l’errore individuale di Manolas che affonda Haraslin in area di rigore a tempo ormai scaduto, ecco riaffiorare i nervi tesi tra gli azzurri. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Insigne a fine partita sarebbe esploso rivolgendo insulti verso i propri compagni di squadra.

Secondo la rosea il capitano azzurro avrebbe detto: “Che squadra di m….”, distraendo così Gattuso da ciò che succedeva in area nel tentativo di calmare Lorenzo. Inoltre secondo il quotidiano la stessa rabbia di Insigne sarebbe stata quella di ADL, che avrebbe lasciato il campo visibilmente scuro in volto. Il motivo? Pare che al patron azzurro non siano andate giù le sostituzioni del tecnico calabrese, in particolare quella del difensore greco.