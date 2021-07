Gazzetta – Napoli non coinvolto nella decisione dell’inaugurazione del Maradona: i dettagli

Stando a quanto riportato dall’edizione della Gazzetta dello Sport, il Comune di Napoli non avrebbe nemmeno avvertito il club di ADL nella scelta della data per l’inaugurazione dell’impianto in onore a Diego Armando Maradona. Il Comune è il proprietario dell’impianto e il Napoli resta l’affittuario, ma pensare che su una questione che riguarda il Calcio Napoli e che il club di De Laurentiis non sia nemmeno stato interpellato, ha dell’assurdo.

Il patron azzurro addirittura si era messo in azione da tempo per la realizzazione di un’altra statua di Maradona, dopo quella che verrà donata da Mimmo Sepe, da posizionare all’interno dello stadio. Non vederla presente all’inaugurazione del 29 Luglio (data stabilita dal Comune per il battesimo dello stadio) così come gli azzurri sul campo, è un enorme controsenso.