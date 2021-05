Gazzetta – Napoli, prenotato il rinnovo di Insigne: con la Champions in arrivo due colpi

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sulle mosse di mercato del Napoli in vista della prossima stagione. Secondo la rosea, l’investimento più importante da fare con l’arrivo della Champions e la riconferma di Lorenzo Insigne. Con il raggiungimento dell’obiettivo quarto posto, il club azzurro dovrebbe trovare ben presto un accordo sul prolungamento del proprio capitano. Magari non sui 4,6 milioni attuali, ma con un adattamento congruo alla crisi mondiale avvenuta per via del Covid.

Nel frattempo continuano a muoversi anche i collaboratori di Cristiano Giuntoli alla ricerca di giovani talenti. Un nome che risplende su tutti è quello del giovane brasiliano Kaio Jorge, classe 2002, pronto a fare le veci del belga Dries Mertens. L’altro profilo seguito da tempo è quello di Mattia Zaccagni, che a gennaio sembrava essere molto vicino al vestire la maglia azzurra.