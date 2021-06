Gazzetta – Napoli pronto ad aspettare Emerson Palmieri: due le alternative

Il Napoli è pronto ad aspettare Emerson Palmieri. Il laterale mancino è un operazione prioritaria per gli azzurri che attendono novità dal terzino del Chelsea.

L’Inter sembra aver virato con decisione su Marcos Alonso ed Emerson è un pupillo di Spalletti che lo ha lanciato a Roma. Riguardo il contratto da 4 milioni, manca solo un anno alla scadenza ed il Napoli può provare ad offrire un contratto spalmato, sulla scia di quello offerto a Bakayoko. In ogni caso non è un operazione da chiudere subito, gli azzurri lavorano per chiudere a fine mercato. Come possibili alternative ci sono Tsimikas e Mandava del Lille.