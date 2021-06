Stando a quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ADL avrebbe stanziato un milione di euro lordo per comporre lo staff di Luciano Spalletti. L’allenatore ex Inter dovrà contenersi con le spese per far quadrare i conti. Non avendo quindi carta bianca e libertà di scelta, non importa quante persone prenderà nel suo staff, se quattro o cinque, ma l’importante sarà rientrare nei costi.