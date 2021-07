Emerson Palmieri è l’obiettivo principale di mercato in casa Napoli ma al momento la trattativa è tutt’altro che semplice. Come riporta la Gazzetta dello Sport il Chelsea chiede circa 20 milioni per il suo cartellino mentre dall’altra parte il Napoli ne offre al massimo 8 o magari sarebbe propenso di offrire un prestito con obbligo di riscatto, situazione particolare perché Emerson dovrebbe prima rinnovare in tal caso il suo contratto in scadenza.