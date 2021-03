Continua il toto nome per la panchina del Napoli in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta alla Gazzetta dello Sport Aurelio De Laurentiis sta valutando il profilo del tecnico della Lazio Simone Inzaghi; come riporta la rosea in caso di mancato rinnovo con la società di Lotito, il patron azzurro è pronto all’assalto.

Molto dipenderà però dalla qualificazione Champions ed in generale europea delle due squadre.