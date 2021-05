Gazzetta – Napoli, trattativa in fase avanzata con il Santos per Kaio Jorge: le ultime

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sulle ultimissime mosse di mercato del Napoli in vista della prossima stagione. Il ds Cristiano Giuntoli starebbe intensificando i contatti con il Santos, per portare in azzurro il centravanti brasiliano. Il giovane talento, grazie alla sua età e al contratto in scadenza nel 2021, è di fatto un’occasione da non lasciarsi scappare per le big europee. Infatti, secondo la rosea, la trattativa con il Napoli potrebbe andare in porto nel giro di una decina di giorni.