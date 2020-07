Gazzetta – Osimhen-Napoli, il nuovo agente complica la trattativa. Gli azzurri erano già pronti per le visite mediche, le ultime

Il Napoli era già pronto ad effettuare le visite mediche per accogliere il nuovo acquisto Victor Osimhen. Questo il retroscena svelato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla trattativa col Lille per portare l’attaccante nigeriano a vestire l’azzurro. A cambiare la situazione, spiega la rosea, è stato il cambio in corsa degli agenti.

“In casa azzurra prevaleva l’ottimismo. Tanto che da un paio di giorni è stato allestito tutto per le visite mediche, che sembravano imminenti e ora lo diventano un po’ meno. E vediamo di capire cosa è successo nelle ultime 24/48 ore. Non c’è dubbio che il cambio di procuratori, spinto dai parenti e dall’entourage dell’attaccante, alla fine sia diventato l’aspetto dirimente che ha allungato i tempi. Che il Napoli, ma anche il Lille, per ragioni diverse volevano accelerare. Il cambio in corsa ora sta complicando la situazione aprendo nuovi scenari, imprevedibili e non certo positivi”