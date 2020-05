Gazzetta – Per l’Inter “sconcertante” la scelta di ripartire con la Coppa Italia: confermata l’intenzione di schierare la Primavera

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla protesta Inter per la data di ritorno di Coppa Italia: “Anche il calendario del trofeo nazionale, che due giorni fa sembrava definito, torna in discussione. Dal maxi vertice con il governo erano uscite le date del 13 e 14 giugno per disputare, rispettivamente, Juventus-Milan e Napoli-Inter. Già nel Consiglio di Lega che ieri ha preceduto l’assemblea le milanesi hanno ribadito il loro forte disappunto: scendere in campo in una semifinale di Coppa e in un’eventuale finale prima della ripartenza della A rischia di sottoporre le squadre a uno sforzo considerevole, e di concedere un vantaggio atletico alla concorrenza. L’Inter, con il recupero di campionato contro la Sampdoria del 20 giugno, si trova in più a essere l’unica grande sottoposta a un simile tour de force. Per questo la società nerazzurra ribadisce la propria posizione: la scelta di ripartire con la Coppa Italia è definita «sconcertante», al punto di confermare la provocazione (o necessità, almeno secondo il club) di scendere in campo a Napoli con la formazione Primavera. La posizione del Napoli e soprattutto della Juve (potendo scegliere, i bianconeri avrebbero lasciato il trofeo nazionale a una fase successiva delle competizioni) è stata infine più accondiscendente”