Luciano Spalletti dovrà temere fino all’ultimo giorno di calciomercato eventuali cessioni dei suoi big.

Come riporta la Gazzetta dello Sport dopo il pesante infortunio occorso a Sergio Ramos (almeno due mesi di stop) il Psg pensa a Kalidou Koulibaly ed è pronto a tornare alla carica. Il giocatore piace a Pochettino, pronto a chiedere un ulteriore sforzo al suo presidente.

De Laurentiis ascolta per chiunque ma non svende, Koulibaly non parte per meno di 50 milioni di euro.