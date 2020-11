Gazzetta – Ricorso Juve – Napoli: si va verso la conferma della sanzione. ADL prepara il piano c

L’edizione odierna della Gazzetta Dello Sport scrive sul ricorso del Napoli che verrà discusso oggi in aula:

“L’impressione è che anche il secondo grado di giudizio non sarà favorevole al Napoli. Così ADL cambia strategia di difesa: il presidente ha deciso di intervenire personalmente sulla questione per ribadire ancora una volta di non essere stato lui a sollecitare l’intervento dell’autorità sanitaria e che la documentazione inviata dalla stessa avrebbe impedito al Napoli di partire per Torino. Resta da capire se il presidente riuscirà ad essere convincente davanti alla prima sezione, presieduta dal professor Sandulli. Nel caso in cui il dibattito di oggi avrà esito negativo per il Napoli, la società partenopea ricorrerà al collegio di garanzia del Coni”