Gazzetta – Sarri in pole position in caso di Champions, ADL valuta gli acquisti ed un addio eccellente

Aurelio De Laurentiis ha un piano con o senza la Champions per la panchina del Napoli.

Come riporta la Gazzetta dello Sport è Maurizio Sarri in pole position in caso di Champions con il tecnico che sarebbe felice di tornare alla base. Per quel che riguarda acquisti e cessioni, in uscita possibile solo una cessione, quella di Kalidou Koulibaly mentre in entrata potrebbero arrivare Firpo del Barcellona e il giovane difensore dell’Ajax Schuurs. Fondamentale sarà poi blindare con il rinnovo Lorenzo Insigne.