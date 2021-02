Gazzetta: “Silenzio di ADL, senza Champions Gattuso il capro espiatorio sul quale scaricare tutte le responsabilità”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Rino Gattuso, quanto mai in bilico: la rosea sottolinea come il tecnico sia stato l’unico a prendersi le responsabilità del momento negativo degli azzurri: “Possibile che in questo inverno gelido il presidente De Laurentiis non sia intervenuto se non attraverso qualche cinguettio social non tanto per difendere l’allenatore, ma quanto per tutelare il proprio patrimonio? Invece l’unica scelta di questi giorni è il solito silenzio stampa, sospeso in Europa League per evitare multe, e già restaurato. L’intento di un esperto di comunicazione come il produttore cinematografico è quello di lasciar rosolare il proprio allenatore. Poi se alla fine porterà la qualificazione Champions, bene, altrimenti ecco trovato il capro espiatorio sul quale scaricare tutte le responsabilità”.