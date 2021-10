Il Napoli ha avuto un inizio di stagione straordinario con una serie di vittorie consecutive in campionato, una solida difesa ed un gran attacco.

Come riporta la Gazzetta dello Sport dopo la sosta l’arma di Luciano Spalletti può essere Dries Mertens. Il tecnico punta molto sul belga, crede nelle sue qualità sia come giocatore che come leader di spogliatoio e lo sosterrà soprattutto in vista di Gennaio dove utilizzerà Mertens al posto di Osimhen.