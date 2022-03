Gazzetta – Spalletti sta pensando di schierare Zanoli contro l’Atalanta

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in pole per sostituire l’infortunato Di Lorenzo contro l’Atalanta sembra esserci Alessandro Zanoli, 21 anni, sei presenze in questo campionato (una anche in Europa League) in attesa della prima da titolare. È un jolly per la retroguardia. Contro l’Udinese è toccato a lui rilevare al 33’ della ripresa Di Lorenzo. Preferito, almeno in quell’occasione, a Kevin Malcuit che sabato si era riaffacciato in panchina dopo una nuova sosta forzata ai box per noie al polpaccio.