Gazzetta – Zielinski il jolly azzurro: la sua duttilità un punto di forza, così Gattuso cambia in corsa senza sostituzioni

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” elogia le ultime prestazioni e la duttilità di Piotr Zielinski, la chiave di questo momento del Napoli. Fuori tutto ottobre causa Covid, il polacco ha mostrato di poter giocare sottopunta, oltre ovviamente che da mezzala, il suo ruolo naturale. Questo consente al Napoli di poter cambiare in corsa il sistema di gioco, senza neanche bisogno per Gattuso di dover ricorrere a sostituzioni. Un vantaggio non da poco, anche perché Gattuso lavora sulla duttilità per preservarli: da domani ha altre quattro partite in soli undici giorni e servirà ruotare più uomini per avere in campo una squadra sempre competitiva.