GdS – Berardi-Napoli, il prezzo dell’attaccante del Sassuolo è calato

Dopo l’eliminazione dell’Italia ai playoff per i Mondiali in Qatar contro la Macedonia del Nord, i calciatori azzurri hanno perso un po’ di valore, come svelato da La Gazzetta dello Sport, che si è focalizzata soprattutto su quello di Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo ed obiettivo del Napoli: “Non si può dire che abbia giocato male a Palermo, anzi ha fatto vedere la solita combinazione di tecnica in velocità che lo rende raro nel panorama italiano. Tutto fa pensare che Berardi non abbia ancora compiuto il grande salto. Grande in campionato, ma superando i confini… Berardi ha bisogno di una svolta. Ha ancora due anni di contratto. Transfermarkt gli accreditava un valore di 35 milioni, oggi sembra difficile che qualcuno possa offrirne più di 25. Dipende dagli obiettivi: i milioni dell’Europa sono indispensabili per certi investimenti”.