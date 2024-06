GdS – Calciomercato Napoli, vicina la fumata bianca per Rafa Marin del Real: le ultime

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Rafa Marin, difensore del Real Madrid, sarebbe molto vicino al Napoli: “Su Marin c’era anche il Milan ma per il club rossonero non era una priorità come lo è oggi per il Napoli: per questo Manna spinge per chiudere in fretta e anticipare la concorrenza: già oggi potrebbe esserci un blitz per la fumata bianca. Si lavora sulla formula: il Real vorrebbe tenere il controllo del giocatore, così l’affare potrebbe definirsi con un prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Il Napoli ha fretta: oggi Conte potrebbe abbracciare il primo difensore”.