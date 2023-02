GdS – Champions, De Laurentiis ha annunciato dei bonus dai quarti di finale di Champions

Secondo La Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, avrebbe deciso di fissare dei bonus in caso di passaggio del turno in Champions League: “De Laurentiis ha una vera e propria fissa per la Champions. Ragion per cui ha fissato un bonus per il passaggio del turno contro i tedeschi dell’Eintracht Francoforte. Il patron, in caso di qualificazione tra le prime 8 d’Europa, ha promesso un ricco regalino alla squadra ma non è tutto. Il presidente al tempo stesso ha preannunciato che fisserà un premio anche per la vittoria della Champions League”.