GdS – Contratto Kvaratskhelia, opzione a farvore del Napoli: Giuntoli è pronto ad un adeguamento

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe già intenzione di proporre un adeguamento sul contratto di Khvicha Kvaratskhelia, attaccante azzurro: “Il patron azzurro Aurelio De Laurentiis vuol blindare subito i suoi gioielli e per questo si discute circa un nuovo accordo. Secondo la rosea ci sarebbe una vantaggiosa opzione nel contratto di Kvaratskhelia pro Napoli esercitabile sin da subito, ovvero prolungamento per un altro anno alle stesse cifre attuali. Logico che una stella così brillante in Europa ora pensi di poter guadagnare di più, anche se non c’è clausola di uscita dal suo contratto”.