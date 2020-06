GdS – Coppa Italia, niente supplementari e Napoli-Inter alle 21: oggi l’ufficialità

Il calcio italiano riparte questo weekend con le due semifinali di Coppa Italia, Juventus-Milan e Napoli-Inter. Si riprenderà dall’Allianz Stadium di Torino venerdì 12 giugno, mentre il giorno dopo si giocherà al San Paolo, dove gli azzurri cercheranno di mantenere il piccolo vantaggio conquistato all’andata. Da quanto si apprende da La Gazzetta dello Sport verranno cambiate alcune regole del trofeo nazionale. Niente supplementari, in caso di situazioni di parità si andrà direttamente ai rigori.

Cambiano gli orari della Coppa Italia. Le squadre (sia per la semifinale che per la finale) non scenderanno in campo alle 20.45, bensì alle ore 21. “Oggi la Lega ufficializzerà il programma. Semifinali senza supplementari: in caso di parità, tenendo conto del risultato dell’andata, si andrà direttamente ai rigori. Una soluzione che la Lega ha adottato per andare incontro alle richieste dei club, preoccupate dalla ripartenza in salita. Così potranno evitarsi 30 minuti di eventuale fatica aggiuntiva”.