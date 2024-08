GdS – Futuro Osimhen, il nigeriano ha scelto: ci prova il Chelsea

La Gazzetta dello Sport dedica spazio a Victor Osimhen e alla possibile trattativa che il Chelsea può imbastire per il calciatore: “Ieri il Chelsea ha alzato il telefono, ha contattato Roberto Calenda e il Napoli per dire di essere pronto a formulare nelle prossime ore un’offerta per l’acquisto a titolo definitivo di Osimhen, per mettere fine al tormentone dell’estate. I rumors dall’Inghilterra parlano di una possibile proposta da 65-70 milioni, più o meno in linea con l’unica offerta ufficiale pervenuta sulla scrivania di Aurelio De Laurentiis in questi ultimi giorni, formulata domenica scorsa dall’Al Ahli. Ma Osimhen vuole restare in Europa, vuole competere ancora per grandi obiettivi: ha aspettato a lungo il Psg, che riteneva perfetto per le sue ambizioni, ma alla fine potrebbe arrendersi e accettare di rinunciare per un anno alla Champions, provando a mettersi in mostra però in Premier, il campionato dei suoi sogni”.