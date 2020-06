GdS – Gattuso, alle 9 è arrivata la telefonata che non avrebbe mai voluto ricevere

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha ricostruito nel dettaglio la tragedia che ha colpito Rino Gattuso per la scomparsa di sua sorella, morta a causa del diabete, un forma molto aggressiva: “Lunedì Rino e Francesca si erano sentiti, come sempre. Il fratello protettivo si era assicurato che l’assistenza ospedaliera fosse puntuale ed efficiente, che tutto filasse per il verso giusto, tanto che in serata al telefono con gli amici era apparso abbastanza sereno, speranzoso che la sorella potesse uscire presto da questo tunnel, nonostante il ricovero in ospedale durasse da quattro mesi e quella malattia da troppi anni non dava tregua a un corpo giovane e martoriato. Gattuso era già al centro sportivo di Castel Volturno per preparare l’allenamento, ieri mattina, quando intorno alle 9 è arrivata la telefonata che non avrebbe mai voluto ricevere: la sorella Francesca, 37 anni da compiere ad agosto, era morta. Pochi minuti per lasciare a Gigi Riccio, il fidato collaboratore e amico, alcune indicazioni sugli allenamenti e poi subito in macchina verso Gallarate”.