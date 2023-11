GdS – Mercato, Inter e Juve su Zielinski: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo La Gazzetta dello Sport, Cristiano Giuntoli, d.s. della Juventus, sarebbe in contatto con Bolek, agente di Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, il cui contratto con gli azzurri scadrà il prossimo 30 giugno e con i quali la trattativa per il rinnovo sembrerebbe essersi interrotta: “Il Napoli ora non è più così sicuro di riuscire a tenere la sua mezzala e, in caso di un’offerta conveniente dall’estero a gennaio, potrebbe addirittura aprire a una cessione per incassare qualcosa dal suo cartellino. Mentre tra chi sarebbe felice di strappare il calciatore a zero c’è anche l’Inter, che ha già avuto a sua volta contatti con Bolek e potrebbe presentare un’offerta intorno ai 4 milioni di euro all’anno più commissioni all’agente. La partita è aperta, la Juve intende giocarla, ma sempre rimanendo all’interno dei paletti del nuovo corso societario. Un’arma in più potrebbe essere ovviamente Giuntoli, per via dei rapporti pregressi con Zielinski e il procuratore. Il polacco viene visto come un’occasione di lusso a parametro zero per luglio per la Juventus che ha perso Pogba e Fagioli. L’ingaggio attuale da 3,5 milioni non è un ostacolo insormontabile. Anche perché la Juve non conosce ancora il destino di Adrien Rabiot, a sua volta in scadenza di contratto. Zielinski sarebbe un perfetto sostituto, a costi minori, del francese. Zielinski fu sul punto di lasciare Napoli già in estate, quando l’Al Ahli presentò una ricchissima offerta sia alla società campana che al calciatore. Alla fine, però, Piotr rifiutò le sirene arabe, soprattutto su spinta della moglie Laura, che vorrebbe restare con la famiglia all’ombra del Vesuvio pure in futuro. Il Napoli in estate aveva presentato a Zielinski un’offerta da circa 2,5 milioni di euro a stagione, un milione in meno dell’attuale stipendio, valida da subito. Il centrocampista era pure d’accordo per gli anni venturi, ma non a rinunciare già nell’immediato all’attuale emolumento. La firma, perciò, non è mai stata posta sull’accordo”.