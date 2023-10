GdS – Mercato, la Juve vuole prendere Zielinski a zero: la strategia di Giuntoli

Secondo La Gazzetta dello Sport, la Juventus avrebbe messo nel mirino Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, per il prossimo giugno, in cui potrebbe arrivare a parametro zero: “Con Fagioli e Pogba out la Juve lavora all’arrivo di un centrocampista per gennaio. Ma un po’ come succede nei videogiochi, c’è chi si ferma a un livello e chi passa a quello successivo. In questo momento, al netto di Piotr Zielinski nei radar per luglio in caso di svincolo dal Napoli, sono Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham), Lazar Samardzic (Udinese) e Rodrigo De Paul (Atletico) i centrocampisti che più intrigano la Juventus per gennaio”.