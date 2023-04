GdS – Milan-Napoli, tre ballottaggi in casa Napoli: la probabile formazione

Il match di Champions League tra Milan e Napoli è di fondamentale importanza, sia per la stagione di entrambe le squdre, sia per l’eventuale partita di ritorno. Per questo motivo la scelta della formazione che scenderà in campo stasera avrà un ruolo cruciale.

Luciano Spalletti non si è mai trovato, almeno in questa stagione, con così poche certezze. L’assenza di Osimhen e Simeone, e la condizione non troppo affidabile di Raspadori mettono il tecnico in difficoltà.

A parlare dei dubbi di formazione è La Gazzetta Dello Sport, che si concentra su tre principali ballottaggi in casa Napoli. Mario Rui-Olivera, Elmas-Raspadori e Lozano-Politano.

attualmente Olivera è in vantaggio su Rui per le sue doti fisiche che darebbero più garanzie difensive. Raspadori più di Elmas per sostituire Osimhen e Simeone, e infine Lozano più di Politano.

La formazione di Spalletti dovrebbe quindi essere:

Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia.